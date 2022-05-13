Украину ждет долговременная война, а новая фаза войны, в которую входит страна, будет сложной. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что после ухода из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей, россияне сосредоточились на захвате юга и востока Украины. Но этого снова не произошло.

"Таким образом, до 9 мая Россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы вынудили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал", - написал Резников.

Он также добавил, что украинцев "ожидают чрезвычайно сложные недели", сколько их будет - неизвестно.

"В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", - заявил он.

Как писала "Страна", в НАТО прогнозируют решающую фазу войны в Украине с интенсивными боями и большими потерями.

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил в начале мая, что война входит в рутинную фазу, которая предполагает "перемалывание друг друга".

Напомним, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.