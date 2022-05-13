Минобороны России прокомментировало вчерашний удар по Кременчугскому НПЗ, по которому войска РФ выпустили семь ракет. Об этом пишут российские СМИ.

В российском ведомстве заявили, что были "уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом для украинских войск".

Напомним, вчера была третья атака российских войск на завод. Впервые ракеты упали на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) 2 апреля. Уже тогда заявлялось, что он уничтожен.

После этого 24 апреля девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. Губернатор Лунин заявил, что завод полностью разрушен и не заработает как минимум до конца года.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

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