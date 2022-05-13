Президент Владимир Зеленский записал новое вечернее видеообращение.

Главное из заявлений Зеленского:

"За время боевых действий с 24 февраля российские войска уничтожили 570 учреждений здравоохранения. Полностью уничтожили 101 больницу. Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение самой России как государства, на которую уже никто в мире не смотрит как на культурную нацию". "Сегодня ночью был нанесен удар по Черниговщине, да еще и по школам. Конечно, Россия сейчас в том состоянии, что любое образование ей мешает, но чего можно добиться уничтожением украинских школ?!" "Оккупанты били сегодня и по Полтавщине, снова по заводу (Кременчугскому НПЗ), чтобы у людей просто не было бензина". "Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне". "Говорил с президентом Финляндии, обговорили с ним нашу евроинтеграцию и оборонительное взаимодействие. Говорил с президентом Словакии, поблагодарил за помощь, договорились о следующих шагах по всему спектру - оборона, санкции, экономика и дальнейшая евроинтеграция Украины". "Благодарен премьеру Нидерландов за сегодняшее обращение к Верховной Раде Украины. Это важный шаг. Но еще важнее то, что Нидерланды "адвокатируют" отказ от российской нефти и готовы реализовать это без проволочек".

Ранее мы писали, что Зеленский созвонился с Шольцем, чтобы обсудить взаимодействие в энергетической сфере.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что "с каждой новой Бучей" теряет интерес к переговорам с Москвой.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.