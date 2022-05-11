Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом Зеленский написал в своем Твиттере.

"Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе", – написал Зеленский в твите.

Разговор Зеленского и Шольца прокомментировали и в Берлине.

"Шольц обсудил по телефону с Зеленским ход переговорного процесса между Украиной и Россией", - сообщил Кабмин ФРГ.

"Судя по упоминанию энергетической сферы разговор мог касаться и сегодняшней ситуации с сокращением транзита газа через Украину", - предположил Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" приводила мнение Шольца, что Украине может понадобиться столетие для преодоления последствий продолжающейся полномасштабной войны, в частности - угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин.

Между тем в Офисе президента Украины пока не разглашают информацию о том, принял ли приглашение посетить Украину канцлер Германии Олаф Шольц и когда можно ожидать его визита. Источники "Страны" в Офисе президента сообщили, что подробности о планируемых визитах не раскрывают (часто по просьбе западных гостей), если только они сами их не анонсируют публично.