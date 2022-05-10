В Офисе президента Украины пока не разглашают информацию о том, принял ли приглашение посетить Украину канцлер Германии Олаф Шольц и когда можно ожидать его визита.

Так, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" воздержался от ответа на этот вопрос.

Источники "Страны" в Офисе президента сообщили, что подробности о планируемых визитах не раскрывают (часто по просьбе западных гостей), если только они сами их не анонсируют публично. Это продиктовано в первую очередь соображениями безопасности.

Некоторые западные лидеры предпочитают не сообщать об их приезде до тех пор, пока они не покинут территорию Украины. Так, к примеру, заранее не анонсировались визиты первой леди США Джилл Байден и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. О том, что они посетили Украину, становилось известно уже постфактум.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель посещал 9 мая в Одессу.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.