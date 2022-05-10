Лидеры Германии и Франции на совместной пресс-конференции приветствовали тот факт, что президент России Владимир Путин не объявил о каких-либо шагах по расширению войны в Украине в День Победы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам в Берлине, что важно, чтобы не было эскалации, "по крайней мере в том, что касается риторики".

Он добавил: "Что на самом деле происходит в Украине, мы увидим в ближайшие дни и недели".

Его комментарии поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что целью дипломатических усилий остается прекращение огня в Украине.

"По сути, сегодня не было отмечено ни словесной эскалации, ни географической эскалации, ни эскалации применения оружия", - сказал он.

"Достаточно ли этого для нас? Нет. Мы будем сосредоточены на нашей единственной цели, сделаем все, чтобы добиться прекращения огня и помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама для себя решит, потому что мы на стороне суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Макрон.

Напомним, что после встречи с Макроном канцлер Германии Шольц призвал Киев и Москву к мирным переговорам.

Также "Страна" сообщала, что Олаф Шольц заявил, что нельзя принимать мир на условиях России, и выразил уверенность, что "Украина выстоит".

При этом канцлер Германии не видит надежды на завершение войны в Украине в ближайшее время.