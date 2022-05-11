Украине может понадобиться столетие для преодоления последствий продолжающейся полномасштабной войны, в частности - угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает AFP.

"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим бомбы, которые падали во время Второй мировой… Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия – все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве", – отметил канцлер.

Также после встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом канцлер Германии Олаф Шольц сделал прогноз относительно будущего устройства мира.

"Важно, чтобы мы стремились к многополярному миру. Убежден, что он уже не будет биполярным, как было после Второй мировой войны", – заявил Шольц.

По словам канцлера, на грядущее мироустройство будут оказывать влияние многие страны - США, Китай, Европейский союз, Германия и Россия, а также Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индия, Индонезия.

Скриншот: Twitter/AFP News Agency

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой только ближе к лету.

Несчастные случаи происходят постоянно, несмотря на работу ГСЧС. Так, недавно в селе возле Ирпеня на мине подорвался грузовик, водитель погиб.