Раскупили марки за несколько часов. Фото: facebook.com/lukasz.wantuch

В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского стоимостью 500 злотых (около 3 300 грн). Она вышла ограниченным тиражом в 99 писем.

Об этом сообщил автор марки - депутат совета Кракова Лукаш Вантух на своей странице в Facebook.

Каждая из марок пронумерована и имеет QR-код. Одну из них собираются подарить Владимиру Зеленскому, а еще одну депутат отправил мэру Львова Андрею Садовому.

Комплект марок (из 9 штук) можно было купить за 4500 злотых (около 29 650 грн).

По словам Лукаша Вантуха, марку раскупили за несколько часов.

Средства продажи марок пойдут на закупку гуманитарной помощи для украинцев.

В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского

В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского

В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского

Напомним, ранее В "Укрпочте" анонсировали выпуск новой марки с самолетом "Мрия".

Также сообщалось, что люди выстраивались в очередь за новой почтовой маркой от "Укрпочты".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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