В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского стоимостью 500 злотых (около 3 300 грн). Она вышла ограниченным тиражом в 99 писем.

Об этом сообщил автор марки - депутат совета Кракова Лукаш Вантух на своей странице в Facebook.

Каждая из марок пронумерована и имеет QR-код. Одну из них собираются подарить Владимиру Зеленскому, а еще одну депутат отправил мэру Львова Андрею Садовому.

Комплект марок (из 9 штук) можно было купить за 4500 злотых (около 29 650 грн).

По словам Лукаша Вантуха, марку раскупили за несколько часов.

Средства продажи марок пойдут на закупку гуманитарной помощи для украинцев.

Напомним, ранее В "Укрпочте" анонсировали выпуск новой марки с самолетом "Мрия".

Также сообщалось, что люди выстраивались в очередь за новой почтовой маркой от "Укрпочты".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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