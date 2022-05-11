МИД РФ потребовал от руководства Польши официальных извинений из-за инцидента с российским послом Сергеем Андреевым, которого 9 мая облили красным сиропом на мемориальном кладбище в Варшаве, где он возлагал цветы.

Россия также потребовала обеспечить безопасность послу России и сотрудникам дипломатических учреждений.

"Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования", - заявили в МИД РФ.

Ранее в Польше уже отреагировали на этот инцидент. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

Также мы сообщали, что нападение на посла Российской Федерации в Варшаве организовали украинские активисты.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.