Венгрия поддержит эмбарго на российскую нефть, только если оно будет касаться лишь нефти, доставляемой морским путём, а не по трубопроводам.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, поскольку Еврокомиссия не выдвигает предложений, как противостоять негативным последствиям нефтяного эмбарго, правительство Венгрии будет стоять на том, что введение нефтяного эмбарго против России было бы реалистичным только в том случае, если бы оно касалось только морских транспортных путей, а трубопроводный транзит оставался полностью освобожденным от запретов.

По его словам, принятие предложения Брюсселя в нынешнем виде нанесет огромный ущерб Венгрии, поскольку полностью разрушит энергетическую безопасность страны.

Также это приведет к удорожанию топлива примерно на 55-60%, что также выльется в подорожание всей остальной продукции.

"Мы дали понять Европейской комиссии, что можем проголосовать за это предложение только если Брюссель предложит решение проблемы", - сказал он.

Напомним, официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления финансовой компенсации Венгрии, которая отказывается одобрять эмбарго на российскую нефть. Так в ЕС хотят убедить премьер-министра страны Виктора Орбана подписаться под предложенным блоком санкций в отношении российской нефти.

Однако сегодня, 11 мая, глава МИД Венгрии после переговоров Орбана с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дал понять, что Венгрия продолжит блокировать включение нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против РФ.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.