Орбан сообщил Макрону и фон дер Ляйен, что Венгриия продолжит блокировать нефтяное эмбарго против РФ
Глава МИД Венгрии после переговоров Орбана с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дал понять, что Венгрия продолжит блокировать включение нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против РФ.
Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.
"У них (Макрона и главы Еврокомиссии - Ред.) нет идей, как экономике Венгрии справиться с ударом в случае эмбарго на российскую нефть", - сказал глава МИД Венгрии.
Напомним, официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления финансовой компенсации Венгрии, которая отказывается одобрять эмбарго на российскую нефть. Так в ЕС хотят убедить премьер-министра страны Виктора Орбана подписаться под предложенным блоком санкций в отношении российской нефти.
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