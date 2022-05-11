Глава МИД Венгрии после переговоров Орбана с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дал понять, что Венгрия продолжит блокировать включение нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

"У них (Макрона и главы Еврокомиссии - Ред.) нет идей, как экономике Венгрии справиться с ударом в случае эмбарго на российскую нефть", - сказал глава МИД Венгрии.

Напомним, официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления финансовой компенсации Венгрии, которая отказывается одобрять эмбарго на российскую нефть. Так в ЕС хотят убедить премьер-министра страны Виктора Орбана подписаться под предложенным блоком санкций в отношении российской нефти.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.