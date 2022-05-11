Официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления финансовой компенсации Венгрии, которая отказывается одобрять эмбарго на российскую нефть. Так в ЕС хотят убедить премьер-министра страны Виктора Орбана подписаться под предложенными блоком санкций в отношении российской нефти.

Об этом пишет Politico.

По словам трех представителей ЕС, деньги могут быть направлены в Будапешт в рамках новой энергетической стратегии сообщества, которая должна быть представлена на следующей неделе, чтобы покончить с зависимостью от российских ископаемых видов топлива.

Отключение европейского рынка для экспорта нефти считается жизненно важным для ограничения прибыльного источника доходов, который помогает Москве финансировать свою войну в Украине.

Заручиться поддержкой Венгрии для плана по блокированию всего импорта сырого и очищенного топлива из России в ЕС необходимо для достижения политической цели сильной и единой европейской оппозиции действиям Путина, пишет издание.

Ранее ЕС согласился предоставить Венгрии два дополнительных года отсрочки по эмбарго. Но Орбан заявил, что для перехода требуется пять лет и значительный объем финансирования от ЕС.

Между тем на днях стало известно, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через 9 месяцев.