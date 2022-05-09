Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что он может понять нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева на кладбище советских воинов в столице Польши Варшаве. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Собрание противников российской агрессии против Украины, где каждый день совершается преступление геноцида, было законным. Эмоции участниц акции украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, понятны", - говорится в сообщении.

Он добавил, что польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве и что посол благополучно уехал с места происшествия с помощью полиции.

Скриншот: Mariusz Kamiński

В то же время в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что такого не должно было произойти и МИД "понимает всю серьезность этого", ведь дипломаты пользуются дипломатической защитой в стране, сообщает агентство РАР.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал, что этот инцидент "вызывает сожаление".

Напомним, что посольство России обратилось к МИД Польши за помощью в организации церемонии на 9 мая. Там ответили, что помогать не будут и "более того, ее следует запретить. Моего согласия на праздник агрессора в Варшаве", - сказал глава Варшавы Рафал Тшасковский.

Мы рассказывали, что нападение на посла Российской Федерации в Варшаве организовали украинские активисты.