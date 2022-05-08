Почти четверть украинцев трудоспособного возраста, которые с начала войны уехали в Польшу, уже устроились там на работу. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на замминистра внутренних дел Польши, уполномоченного правительства по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера.

По его данным, идентификационный номер PESEL получили 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста и более 100 тысяч из них официально трудоустроены.

"В Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных PESEL есть свыше 400 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", - сообщил замминистра.

Также польский чиновник добавил, что украинцы пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить этих людей.

По словам Шефернакера, Польша предлагает создать дополнительный фонд Евросоюза для помощи беженцам из Украины. Пока страна не получила от Европейского Союза средств для поддержки украинцев, переехавших в Польшу из-за войны.

Напомним, в Польше беженцы из Украины получили право на бесплатную медпомощь наравне с поляками.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".