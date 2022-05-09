Нападение на посла Российской Федерации в Варшаве организовали украинские активисты.

Одна из активисток рассказывает как это происходило.

"Сегодня мы сорвали возложение цветов посла России к памятнику каким-то там солдатам. Мы, украинские активисты, просто разорвали на себе искусственную кровь, эта же искусственная кровь попала на посла", - говорит женщина.

После этого, по ее словам, посол РФ и его команда "с позором и под крики "фашисты" просто уехали".

"Мы не дали возложить цветы и венок, мы разорвали его и им же забросали их (российских дипломатов - Ред.)", - добавила женщина.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.