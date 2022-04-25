"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки с изображением самолета "Мрия".

Об этом сказано в Фейсбуке компании.

По словам пресс-службы "Укрпочты", эскиз марки создала девочка.

"Украинская мечта" – это наша следующая почтовая марка, которую мы планируем издать в скором времени. Эту иллюстрацию еще до войны нарисовала одиннадцатилетняя София Кравчук из Волынской области для участия в конкурсе "Что для меня Украина?". Именно такой ребенок видел нашу страну - яркой и цветущей", - сказано в посте.

В компании выразили надежду, что такой страна и будет - даже несмотря на то, что войска РФ разрушили самый мощный в мире самолет, нарисованный Софией.

Напомним, Ан-225 "Мрия" была уничтожена в ангаре во время боев за Гостомель. Пилот самолета Дмитрий Антонов показывал, что от него осталось. Он признал, что от этого экземпляра можно будет взять отдельные части для создания второго, однако восстановить машину не удастся.

Ранее "Страна" сообщала, что знаменитый пес Патрон, соратник черниговских саперов, который недавно стал популярным в социальных сетях, может появиться на марке "Укрпочты".