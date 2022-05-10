Польша поможет обеспечить поставки топлива в Украину, дефицит которого ощущается в нашей стране.

Об этом пишет местное издание Wrpost.

Горючее будут поставлять в Украину через порты Гданьска и Свиноуйсьце. А далее отправлять поездами, для чего будет синхронизирован график польских и украинских составов.

Сейчас через Польшу в Украину проходит порядка 60 тысяч тонн топлива в месяц. Цель - выйти на 200 тысяч тонн, сообщила газете министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ранее Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде через границу автоцистерн с горючим.

Напомним, в Украине сохраняется сложная ситуация на рынке автомобильного топлива. Мы приводили прогноз, по которому бензин будут продавать по 80-85 гривен.

Вместе с тем, власти говорят, что проблема решится уже в ближайшее время. Как заявил заместитель главы председателя ВР Александр Корниенко, дефицит горючего в Украине будет ликвидирован, но цены на топливо повысятся.

Кроме того, власти обещают отсутствие очередей уже к середине мая.

Мы также писали, что бензин может подорожать до 100 гривен.

Ранее "Страна" анализировала, какой у власти план преодоления топливного дефицита.