Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бензин в Украине может подорожать на "несколько гривен".

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Логистика очень изменилась, усложнилась и подорожала. Это, конечно, может привести к подорожанию для потребителей", - сказал глава правительства.

По его словам, бензин может стать дороже на "несколько гривен".

"Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", - добавил Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с бензином российскими ракетными ударами по нефтебазам и Кременчугскому НПЗ и призвал правительство ускорить транспортировку топлива от европейских портов к украинским потребителям.

Кроме того, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что дефицит топлива, образовавшийся в Украине, может затянуться, потому что пока нет поставок даже такого количества горючего, которое необходимо хотя бы для оперативного потребления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.