Дефицит топлива, образовавшийся в Украине, может затянуться, потому что пока нет поставок даже такого количества горючего, которое необходимо хотя бы для оперативного потребления.

Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. По его словам, с дизтопливом ситуация заметно лучше - его уровень снабжения сейчас приближается к объемам потребления.

Правда, пока и здесь есть дефицит.

"Я надеюсь, что в отношении дизтоплива мы сможем за 7-10 дней выйти на режим, что ограничение составит не 10 литров, а хотя бы 20-30. Я надеюсь на такой сценарий", - говорит Куюн в эфире "Канала 24".

Напомним, Зеленский объяснил причины дефицита топлива и призвал ускорить его транспортировку из портов Европы в Украину.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".