Зеленский объяснил причины дефицита топлива и призвал ускорить его транспортировку из портов Европы в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с бензином российскими ракетными ударами по нефтебазам и Кременчугскому НПЗ и призвал правительство ускорить транспортировку топлива от европейских портов к украинским потребителям.
Об этом Владимир Зеленский сказал в традиционном видеообращении в субботу, 7 мая.
"Ключевое задание для членов правительства – ускорить транспортировку топлива от европейских портов к нашим потребителям. Объем такой транспортировки должен увеличиваться ежедневно", - пояснил президент.
Напомним, что в Киеве и Киевской области продолжается дефицит бензина А-95.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, как изменятся цены на горючее в связи с повышением на 40% максимальной торговой надбавки для бензина и дизтоплива.
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Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".
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