Священный синод Украинской православной церкви призвал президента Владимира Зеленского "остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении УПЦ".

Об этом говорится в заявлении Синода, опубликованном на официальном сайте церкви.

"В некоторых регионах имеют место нередкие случаи разжигания вражды и раздора на религиозной почве. Вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни в стране разгорается внутренний, религиозный фронт. Так, группой народных депутатов по заведомо ложным обвинениям были поданы на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о запрете деятельности нашей церкви", – заявил Синод.

"Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете местных религиозных общин Украинской православной церкви. С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов", – говорится в заявлении.

"Страна" рассказывала, что в конце марта в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества.

Также мы сообщали, что сегодня Синод УПЦ инициировал собрание верующих, на котором обсудят проблемы церковной жизни, возникшие в результате войны.