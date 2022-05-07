Украинская Православная Церковь назвала "преступными и заведомо незаконными" решения местных властей ряда городов о прекращении деятельности Церкви.

По мнению УПЦ, такие решения становятся причиной "внутреннего ослабления страны в условиях войны и существенным препятствием для достижения мира в Украине".

Об этом говорится в заявлении Киевской Митрополии УПЦ.

"В последнее время наблюдается крайне опасное обострение противостояния на религиозной почве. В некоторых регионах органы местного самоуправления, грубо нарушая Конституцию Украины, из-за надуманных и заведомо ложных обвинений, принимают решение о запрете или ограничении деятельности религиозных общин Украинской Православной Церкви в их административно-территориальных пределах.

На сегодняшний день известно о двух десятках таких случаев. Особую обеспокоенность вызывает ситуация на Киевщине, где, в частности, в Броварах городским советом было принято решение о "приостановлении деятельности Украинской Православной Церкви на территории общины".

Отмечаем, что даже военное положение не дает такого права местному самоуправлению. Поэтому склонны считать, что принятие такого рода решений происходит с молчаливого согласия Военной областной администрации, а может даже при ее участии, поскольку существует информация, что председателям ОТГ рассылаются инструкции, по которым от них требуют запретить деятельность религиозных общин УПЦ с целью дальнейшего захвата и "перехода" к "ПЦУ".

Считаем, что такие действия органов местного самоуправления приобретают системность, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности, а также противоречат позиции Офиса Президента и председателя Верховной Рады Украины", - говорится в заявлении УПЦ.

Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин издал распоряжение, которым запрещает деятельность на территории города УПЦ, мотивируя это "угрозой нацбезопасности".

В Броварах Киевской области вслед за Конотопом местные власти также объявили о запрете деятельности УПЦ московского патриархата на территории города.

Тем временем в Украине уже 73-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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