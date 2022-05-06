В Броварах Киевской области вслед за Конотопом местные власти объявили о запрете деятельности УПЦ московского патриархата на территории города.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

Он заявил, что на время военного положения Броварской горсовет ввел "особый режим" работы объектов УПЦ.

Под запретом собрания, митинги и все другие массовые мероприятия.

Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин издал распоряжение, которым запрещает деятельность на территории города УПЦ, мотивируя это "угрозой нацбезопасности".

Отметим, что местные власти в Украине не имеют права запрещать работу религиозных общин.

Ранее мы писали, что в Киевской области начали переводить приходы УПЦ в ПЦУ распоряжениями властей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.