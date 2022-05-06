В Броварах вслед за Конотопом местные власти запретили деятельность УПЦ
В Броварах Киевской области вслед за Конотопом местные власти объявили о запрете деятельности УПЦ московского патриархата на территории города.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.
Он заявил, что на время военного положения Броварской горсовет ввел "особый режим" работы объектов УПЦ.
Под запретом собрания, митинги и все другие массовые мероприятия.
Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин издал распоряжение, которым запрещает деятельность на территории города УПЦ, мотивируя это "угрозой нацбезопасности".
Отметим, что местные власти в Украине не имеют права запрещать работу религиозных общин.
Ранее мы писали, что в Киевской области начали переводить приходы УПЦ в ПЦУ распоряжениями властей.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 71-го дня войны.
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