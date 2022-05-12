Священный Синод УПЦ инициировал собрание верующих Украинской Православной Церкви, на котором обсудят проблемы церковной жизни, возникшие в результате войны.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

В собрании примут участие епископы, священники, монахи и миряне УПЦ.

Члены Синода подчеркнули, что дискуссия по тому или иному вопросу не должна привести к выходу за пределы канонического поля и не должна привести к новым разделениям в Церкви.

Отметим, что с начала войны в УПЦ началась острая дискуссия. Часть иерархов требует разорвать отношения с РПЦ. Другая часть это не поддерживает. Одновременно усиливается политическое давление на церковь: в ряде городов мэрами были изданы распоряжения о замере деятельности Церкви (не имеющие, впрочем, юридической силы).

В тоже время, представители Офиса президента Украины высказываются против давления на УПЦ, считая, что это вносит раскол в общество во время войны.

Напомним, в УПЦ назвали "преступными" решения местных властей о запрете деятельности Церкви.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.