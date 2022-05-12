Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже готов приехать в Украину и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он считает конфликт с Киевом решенным.

Об этом он сказал немецкому телеканалу MDR.

По словам Штайнмайера, он рад, что дипломатические недоразумения между Германией и Украиной решены.

Этому способствовали визиты спикера Бундестага Бербель Бас и федерального министра иностранных дел Анналены Бербок, а также возобновление работы посольства Германии в Украине.

"Это сигналы, поступившие в Киев. Поэтому сейчас должно быть принято решение, кто и когда будет совершать визит. Блокады больше нет…У меня нет конкретных планов путешествий в очень короткой перспективе. Но я предполагаю, что с Зеленским я встречусь", - отметил Штайнмайер.

Отношения между двумя странами обострились, когда президенту Германии Штайнмайеру не разрешили посетить Киев в прошлом месяце и не принесли извинения за слова скандального посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой".

После этого в Киев приехала глава МИД Германии и заявила, что короткого пути к членству Украины в ЕС быть не может.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.