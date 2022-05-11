Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. В основном оно было посвящено американской помощи, предоставляемой Украине.

Основное из вечернего обращения.

1. "Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу. Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе и администрации за эту поддержку".

2. "Второе решение не менее значимо - возобновление Америкой программы ленд-лиза. Он был одним из условий победы союзников во Второй мировой войне. Европейцы тогда получили огромную номенклатуру продукции - от самолетов до грузовиков, от авиатоплива до средств связи. Гитлеровская Германия ничего не могла противопоставить этому потенциалу союзников. И не случайно, что указ о ленд-лизе был подписан именно 9 мая".

3. "Ленд-лиз - это займ, но настолько выгодный, что назвать его займом нельзя. Мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам и оборудованию, и нам не нужно будет искать, чем за них платить".

4. "Коллаборанты делают заявления космического масштаба и космической глупости, но это ничего не значит: мы освободим наши земли".

5. "Говорил сегодня с канцлером Германии Шольцем о военной помощи Украине, энергетическом взаимодействии и новых санкциях против России".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.