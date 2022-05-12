Российские военные пытаются усилить свое присутствие на острове Змеиный Одесской области, чтобы продолжать блокировать морские коммуникации Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Они также проводят разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении", - сообщил Мотузяник.

Ранее о том, что Россия пытается усилить присутствие на Змеином сообщала разведка Британии.

"Страна" подробно рассказывала, почему обострилась ситуация вокруг острова Змеиного. Географически остров расположен так, что с него можно контролировать судоходство в северо-западной части Черного моря. А также выход судов из устья Дуная. Поэтому он стратегически важен для обоих сторон.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.