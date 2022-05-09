Украина теряет огромные средства от экспорта из-за заблокированных Россией портов. Ежедневно такие потери составляют $170 млн.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Еврокомиссии Шарлем Мишелем, который сегодня в Одессе, сообщает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль добавил, что сейчас в морских портах Украины заблокировано около 70 судов, большая часть из них предназначается для перевозки генеральных грузов. Одно из таких судов премьер показал Мишелю.

"Заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы", - сказал глава правительства.

По его словам, часть грузов удалось вывезти автотранспортом и железной дорогой, а остальные "стоят под обстрелами или захвачены российскими военными".

Напомним, что ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что общие потери экономики Украины в результате войны достигли 600 миллиардов долларов.

Также "Страна" писала, что Россия крадет у Украины продукты, предназначенные на экспорт, из временно оккупированных территорий. Например, зерно, которое Россия уже собралась продавать в третьи страны. А также подсолнечное масло, которое из-за войны в Украине стало дефицитом в мире.