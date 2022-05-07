Украина ввела ограничения на экспорт гречки, риса и овса.

Об этом сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

По словам чиновника, ограничения будут действовать на время военного положения во избежание дефицита.

"По тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт", - пояснил Высоцкий.

Напомним, затраты Украины на экспорт зерна увеличились в 7 раз из-за блокировки портов.

Также "Страна" сообщала, что по статистике НБУ экспорт украинских товаров в марте уменьшился более чем на 50%.

Ранее мы писали, что вторжение РФ в Украину оказало влияние на четверть мирового рынка зерна.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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