Экспорт товаров из Украины в марте 2022 года уменьшился на 52,4% по сравнению с мартом 2021, тогда как в феврале 2022 года вырос на 22,3%. Импорт товаров в марте текущего года сократился на 65,2% (в феврале 2022 года вырос на 27,1%).

Такие данные 29 апреля опубликовал Национальный банк Украины.

Дефицит торговли услугами составил 502 млн долларов (в марте 2021 г. был профицит на уровне 343 млн долларов). Экспорт услуг сократился на 18,8%, в то время как импорт услуг увеличился в 1,6 раза.

Снижение экспорта услуг в первую очередь обусловило значительное сокращение предоставления транспортных услуг (на 41%).

Снизился также экспорт других деловых услуг (на 23,4%) и услуг по переработке принадлежащих другим сторонам материальных ресурсов (на 42,5%).

Снижение экспорта компьютерных услуг составило 4,4%, но по сравнению с февралем (когда экспорт этой категории услуг был рекордным за весь период наблюдений) – 37,8%.



Основным фактором роста импорта услуг стали расходы лиц, выехавших за границу из-за войны, и краткосрочных мигрантов (увеличение в 3,2 раза). В то же время существенно сократился импорт транспортных услуг (на 65,6%) и всех других видов услуг (на 84,9%).

Профицит текущего счета платежного баланса в марте 2022 составил 1,4 млрд долларов (в марте прошлого года дефицит составил 790 млн долларов).

С одной стороны, полномасштабное вторжение России в Украину привело к ощутимому снижению импорта товаров по сравнению с их экспортом, а с другой – привело к увеличению вторичных доходов за счет гуманитарной помощи. За I квартал 2022 года профицит текущего счета составил 2,5 млрд долларов (в I квартале 2021 года дефицит составил 0,5 млрд долларов). Без учета реинвестированных доходов профицит составил 3,1 млрд долларов (за три месяца 2021 года – 1,3 млрд долларов).

Развернутая РФ широкомасштабная агрессивная война оказала существенное влияние на экономику Украины, в частности на ее аграрный сектор. По данным Минагрополитики, из-за войны площадь земель под посевную в 2022 году уменьшилась на 3,5 млн га в зоне активных боевых действий.

Ранее мы писали, что в Украине засеяли 30,5% площади земель от запланированного.

Также "Страна" сообщала, что впервые с начала военного вторжения России Украина начала экспортировать кукурузу морем.