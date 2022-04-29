Впервые с начала военного вторжения России Украина начала экспортировать кукурузу морем.

В румынском черноморском порту Констанца судно Unity N завершило погрузку 71 тысячи тонн украинской кукурузы и отправилось в путь.

Об этом пишет Reuters.

Поскольку морские порты Украины заблокированы с начала войны, Украина вынуждена отправлять грузы на поезде через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае в Румынию.

"Это первое судно класса "Panamax" с украинской кукурузой, которое выйдет из порта", – сказал агентству глава портового оператора Comvex Виорел Панайт.

Ранее мы писали, что вторжение РФ в Украину оказало влияние на четверть мирового рынка зерна.

Также сообщалось, что Германия хочет вывозить зерно из Украины поездами, чтобы обойти морскую блокаду.

Кроме того, мы писали, что РФ восстановила экспорт зерновых через Черное море, пока украинские порты заблокированы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.