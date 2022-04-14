Страны ЕС лишились лазейки, которая позволяла экспорт оружия в РФ в обход эмбарго
Евросоюз закрыл лазейку, позволяющую правительствам стран-членов ЕС экспортировать оружие в РФ, несмотря на вступившее в силу эмбарго в 2014 году.
Суть лазейки заключалась в том, что пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года, сообщает Reuters.
О лазейке было известно, и правительства некоторых европейских стран призывали закрыть ее сразу после начала войны в Украине. Однако закрыта она была лишь в рамках пятого пакета санкций.
В прошлом году ЕС продал России оружия и боеприпасов на сумму более 39 миллионов евро. Это на 50% больше, чем годом ранее.
Крупнейшими экспортерами в этой схеме были Германия и Франция.
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