Евросоюз закрыл лазейку, позволяющую правительствам стран-членов ЕС экспортировать оружие в РФ, несмотря на вступившее в силу эмбарго в 2014 году.

Суть лазейки заключалась в том, что пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года, сообщает Reuters.

О лазейке было известно, и правительства некоторых европейских стран призывали закрыть ее сразу после начала войны в Украине. Однако закрыта она была лишь в рамках пятого пакета санкций.

В прошлом году ЕС продал России оружия и боеприпасов на сумму более 39 миллионов евро. Это на 50% больше, чем годом ранее.

Крупнейшими экспортерами в этой схеме были Германия и Франция.

Напомним, в Болгарии вопрос поставок оружия в Украину может привести к отставке правительства.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.