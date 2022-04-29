В Украине в ходе весенней посевной кампании на данный момент засеяно основными сельхозкультурами 4,39 миллиона гектаров земель.

Об этом сообщает Минагрополитики.

По информации ведомства, это составляет 30,5% от запланированных на нынешний сезон 14,4 миллионов гектаров.

Ранее мы писали о том, что министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, как в Украине проходит посевная. По его словам посевная в Украине проходит тяжело из-за мин на полях и дорогого топлива.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что происходит с топливом в Украине.

Мы также приводили статистику, по которой украинские аграрии засеяли пятую часть земельных площадей.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.