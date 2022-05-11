Евросоюз завершает разработку плана по сухопутному экспорту украинского продовольствия.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас эта продукция из-за российской морской блокады не может выехать из страны.

Стратегия будет касаться технических вопросов по ускорению поставок основных экспортных товаров Украины - растительных масел, кукурузы и пшеницы.

Еврокомиссия обеспокоена узкими местами в логистике, которые могут помешать использованию альтернативных наземных маршрутов через соседние страны. Пробелы в инфраструктуре могут препятствовать экспорту.

ЕС и Украина прилагают все усилия, чтобы найти решение к лету, поскольку Киеву необходимо вывезти как минимум 25 миллионов тонн, застрявших в стране, к началу следующего сезона сбора урожая.

Ранее мы писали, что в портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за блокирования портов российским флотом.

Также "Страна" сообщала, как в Украине в войну будет проходить посевная и грозит ли стране и миру голод.

Тем временем война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следила за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.