Британская разведка сообщает о том, что в Украине продолжаются бои на острове Змеиный, где Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон.

Отчет разведки опубликован в Twitter Минобороны Британии.

По данным британской разведки, там Украина поразила российские средства противовоздушной обороны и суда снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря - после потери ракетного крейсера "Москва".

Также разведка сообщает, что попытки России усилить гарнизон на острове "дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники".

Если Россия укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря, считает разведка.

Напомним "Страна" подробно разбиралась, что на самом деле происходит вокруг Змеиного и почему бьют по Одессе.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.