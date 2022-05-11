Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что сдаться в плен украинским бойцам способен только очень профессионал высокого класса.

Об этом он заявил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Она задала Арестовичу вопрос, почему российские солдаты сейчас не сдаются в плен. На что Арестович дал развернутый ответ:

"Это технически сложная задача. Но как ни парадоксально, но чтобы сдаться в плен нужно быть профессионалом очень высокого класса. Профессионалом, который может в ситуации, когда в тебя будут стрелять твои, при попытке поднять белый флаг или при попытке двинуться в сторону противника без боя. И сделать так, чтобы те, кому ты сдаешься, тебя не уничтожили, потому что там все стреляют во все, что движется. Поэтому, это очень сложно. Обычно сдаться в плен могут только те профессионалы, которые привыкли действовать в серой зоне, которые ведут разведывательную подготовку или специальную. Но они как раз и менее склонны сдаваться в плен в таких ситуациях".

Далее Арестович смоделировал ситуацию, при которой российские солдаты собираются сдаться в плен.

"Представьте себе, вы хотите сдаться. Вот российские войска и украинские, и между ними 2 километра серой зоны. Вы начинаете радостно ехать на БМП куда-нибудь сдаваться, и вас спрашивают товарищи по рации "Ты куда?", а вы молчите гордо и напеваете себе гимн Украины. Когда вы не ответите им в третий раз, они получат приказ по вам стрелять, и начнут делать это. И на этом все закончится. Допустим, вам удалось прорваться в сторону украинских военных и вы мчитесь с поднятым белым флагом, но что видят украинские бойцы? Они видят, как на них несется вражеское БМП, и начинают думать, что на них давят превосходящие российские силы, которые, вроде как имеют успех, потому что мы медленно, но отступаем. А кто там будет сдаваться в плен? Сдаются в плен те, кто обороняются, а те, кто наступают - не сдаются. Значит, это какая-то подлая провокация", - сказал советник главы ОП.

А ответ на провокацию, по словам Арестовича, только один - выстрел Джавелином по этой БМП.

"Какие шансы у российских бойцов сдаться в плен? Это очень сложно", - резюмировал он.

Отметим, что исходя из схемы, которую описал Арестович, сдаться в плен солдатам реально только, если соответствующее решение примут его командиры.

Напомним, 9 мая Кабинет Министров Украины выделил 43,7 млн гривен для мероприятий по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных. Средства выделяются Министерству финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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