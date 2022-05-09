Кабинет Министров Украины выделил 43,7 млн гривен для мероприятий по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных. Средства выделяются Министерству финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Об этом говорится в распоряжении от 7 мая 2022 г. № 352-р.

"Министерству юстиции подать до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению", - указывается в документе.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Украине создают специальный лагерь для российских военнопленных, так как сейчас их очень много в нашей стране. В будущем военнопленных РФ будут обменивать на украинских граждан и военнослужащих.

Кроме того, начиная с 24 февраля, Украина вернула из плена 324 наших граждан.

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.