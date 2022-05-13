В море вышли все действующие подлодки Черноморского флота России. Сейчас в Южной бухте Севастополя причалы, возле которых обычно стоят подлодки, пусты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка":

Б-261 "Новороссийск";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старый Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпино".

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр". Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Также в состав Черноморского флота входит подлодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", но она с мая 2019 года стоит на ремонте в 13-м судоремонтном заводе в Килен-бухте.

Ранее сообщалось, что российские войска перебросили на остров Змеиный комплексы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь".

Ситуация вокруг острова в последние недели накаляется. При этом надводные корабли, которые подходят к Змеиному, обстреливаются с украинских беспилотников.