Украина будет и дальше предпринимать попытки освободить остров Змеиный, который имеет стратегическое значение и для Украины, и для России. Он позволяет контролировать все морские пути в Украину, а также может дать России возможность провести высадку десанта.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Для РФ, как и для Украины, остров Змеиный – стратегически важный пункт. Он дает контроль абсолютно над всеми торговыми путями, которые идут в Украину. То есть это по сути контроль всей надводной и в некоторой мере воздушной обстановки на юге Украины", - заявил он.

Тот, кто контролирует остров, в любой момент может заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины, заявил он.

"И самая интересная вещь. В теории это – единственный путь, этот регион я имею в виду, через который Россия может попробовать высадить тактический воздушный десант на территорию так называемой "ПМР", – сказал он.

Россия нацелена на контроль Змеиного, по словам Буданова, чтобы обвалить украинскую экономику, заблокировать морские перевозки, не позволить Украине перевозить военные грузы морским путем.

"Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия РФ на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", - заявил начальник ГУР МО Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит вокруг острова Змеиный и с планами по деблокаде украинских портов.

Также "Страна" писала о том, что на острове Змеиный продолжаются бои. По данным разведки Британии, Украина поразила ПВО и корабли РФ "Байрактарами". Позже появились спутниковые снимки боев с острова Змеиный, на которых видно потопленное российское судно и поврежденный вертолет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.