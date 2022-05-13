На острове идут бои. Иллюстративное Фото: wikimedia.org

Появились спутниковые снимки боев на острове Змеиный, который, по данным Минобороны, нужен России, чтобы и дальше блокировать украинские порты. Кадры от Maxar Technology опубликовал CNN.

На первом из них - подбитый еще на прошлой неделе Украиной российский десантный катер "Серна", как утверждают журналисты.

Отчетливо видно, что судно затонуло, а рядом находится еще один катер того же типа. Как сообщается, он уклонился от атаки.

Также на снимке видна баржа с подъемным краном.

CNN публикует спутниковые снимки боев на острове Змеиный

Второй спутниковый снимок показывает поврежденный вертолет на острове Змеиный 12 мая. 

CNN публикует спутниковые снимки боев на острове Змеиный

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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