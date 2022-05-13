Появились спутниковые снимки боев на острове Змеиный, который, по данным Минобороны, нужен России, чтобы и дальше блокировать украинские порты. Кадры от Maxar Technology опубликовал CNN.

На первом из них - подбитый еще на прошлой неделе Украиной российский десантный катер "Серна", как утверждают журналисты.

Отчетливо видно, что судно затонуло, а рядом находится еще один катер того же типа. Как сообщается, он уклонился от атаки.

Также на снимке видна баржа с подъемным краном.

Второй спутниковый снимок показывает поврежденный вертолет на острове Змеиный 12 мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.