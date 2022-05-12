В районе острова Змеиный загорелся российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров". По некоторым данным, его сейчас буксируют в Севастополь.

Об этом заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем видеообращении.

Чиновник добавил, что эта информация требует уточнения.

Между тем украинские СМИ пишут, ссылаясь на данные разведки, что в ночь на 12 мая корабль "Всеволод Бобров" проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Впоследствии началась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. В итоге судно пришвартовали в порту.

Надолго ли корабль вышел из строя, неизвестно, но, вероятно, его нужно будет серьезно ремонтировать.

Чуть менее недели назад украинские СМИ сообщили, что у острова Змеиного горит российский фрегат "Адмирал Макаров" после попадания нашей ракеты "Нептун".

Однако вскоре повреждение корабля опровергли. Так, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину отрицал попадание по фрегату "Адмирал Макаров", объяснив это "каким-то недопониманием".