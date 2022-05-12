У берегов острова Змеиный загорелся российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров"
В районе острова Змеиный загорелся российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров". По некоторым данным, его сейчас буксируют в Севастополь.
Об этом заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем видеообращении.
Чиновник добавил, что эта информация требует уточнения.
Между тем украинские СМИ пишут, ссылаясь на данные разведки, что в ночь на 12 мая корабль "Всеволод Бобров" проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.
Впоследствии началась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. В итоге судно пришвартовали в порту.
Надолго ли корабль вышел из строя, неизвестно, но, вероятно, его нужно будет серьезно ремонтировать.
Чуть менее недели назад украинские СМИ сообщили, что у острова Змеиного горит российский фрегат "Адмирал Макаров" после попадания нашей ракеты "Нептун".
Однако вскоре повреждение корабля опровергли. Так, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину отрицал попадание по фрегату "Адмирал Макаров", объяснив это "каким-то недопониманием".