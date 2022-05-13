Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что российский корабль обеспечения "Всеволод Бобров", который загорелся в районе острова Змеиный и был отбуксирован в Севастополь, был подбит. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Из новых событий у нас сегодня новый корабль, по предварительным данным — "Всеволод Бобров". Это такое судно тылового обеспечения, которое прибыло аж с Северного флота", – сказал Арестович.

На вопрос Марка Фейгина, подбили ли корабль, Арестович ответил положительно.

"При попытке, да, радостно снабжать Змеиный и тащить туда ПВО, причем работающую как обычно на палубе. И где бы они там ее поставили? С ним случилась беда, по предварительным данным, надо уточнять. Вроде как не затонул, вроде как серьезные повреждения, но не затонул", – ответил Арестович.

"Всеволод Бобров" - это корабль Северного флота РФ, спущенный на воду в 2013 году. Он в том числе может перевозить грузы в арктических широтах.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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