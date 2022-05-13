Российские войска перебросили на остров Змеиный комплексы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь".

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Десантными кораблями перебрасываются пусковые установки ЗРК "Тор-М2". Также туда переброшены установки "Панцирь", чтобы обеспечить противовоздушную оборону", – рассказал представитель ГУР.

"Активно используются десантные катера, другие корабли, чтобы доставлять туда амуницию, боеприпасы, оборудование (прежде всего радиолокационные станции и средства разведки)", – добавил он.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что вчера противник пытался завезти на Змеиный зенитно-ракетный комплекс С-300.

"Из заявлений Скибицкого следует, что российские войска есть на Змеином (была информация, что они отошли, чтобы не стать мишенью, и отражают атаки на остров на расстоянии)", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Страна" сообщала, что начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет и дальше предпринимать попытки освободить остров Змеиный, который имеет стратегическое значение и для Украины, и для России. Он позволяет контролировать все морские пути в нашу страну, а также может дать России возможность провести высадку десанта.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.