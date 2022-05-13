Российские оккупанты нанесли на остров Змеиный гигантскую букву "Z". Спутниковые снимки
Российские военные нанесли на остров Змеиный огромную букву "Z".
Соответствующие снимки сделал спутник Maxar.
"То есть, судя по всему, остров находится в руках россиян (для того они и нанесли букву Z)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
У острова также замечен плавучий кран.
По данным "Радио Свобода", его могли транспортировать из Севастополя для поднятия затонувшего десантного катера типа "Серна".
Этот десантный катер был уничтожен украинским "Байрактаром" 7 мая.
Напомним, России нужен остров Змеиный, чтобы и дальше блокировать украинские порты.
Ранее мы писали, что начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет и дальше предпринимать попытки освободить остров Змеиный, который имеет стратегическое значение и для Украины, и для России. Он позволяет контролировать все морские пути в нашу страну, а также может дать России возможность провести высадку десанта.
Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.