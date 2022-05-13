Российские военные нанесли на остров Змеиный огромную букву "Z".

Соответствующие снимки сделал спутник Maxar.

"То есть, судя по всему, остров находится в руках россиян (для того они и нанесли букву Z)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

У острова также замечен плавучий кран.

По данным "Радио Свобода", его могли транспортировать из Севастополя для поднятия затонувшего десантного катера типа "Серна".

Этот десантный катер был уничтожен украинским "Байрактаром" 7 мая.

Напомним, России нужен остров Змеиный, чтобы и дальше блокировать украинские порты.

Ранее мы писали, что начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет и дальше предпринимать попытки освободить остров Змеиный, который имеет стратегическое значение и для Украины, и для России. Он позволяет контролировать все морские пути в нашу страну, а также может дать России возможность провести высадку десанта.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.