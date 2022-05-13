Сейчас корабельная группа РФ в Черном море состоит и 4 кораблей и 2 подлодок, которые несут 30 крылатых ракет типа "Калибр". Угроза вражеских ударов по всей территории Украины сохраняется.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка в Черном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Так что угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной", - сообщает командование.

Украинцев призывают помнить о правилах поведения при воздушной тревоге и не пренебрегать ими.

"Не поддавайтесь панике, действуйте уверенно и взвешенно по сигналам тревог, соблюдайте нормы и ограничения установленные в закрытых для посещения районах, не подвергайте себя опасности на подготовленных к противодесантной обороне участках побережья, проверяйте полученную информацию, доверяйте только достоверным источникам", - сообщает ОК "Юг".

Напомним, что несколько дней назад в Черном море 6 кораблей и 2 подлодки РФ пребывали в готовности к нанесению ракетных ударов, они несли более полусотни ракет.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.