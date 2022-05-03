Бывшего депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы заочно приговорил Шевченковский райсуд Киева.

Об это сообщает издание "Граты" во вторник, 3 мая.

Также суд обратился к президенту, чтобы Царева лишили ордена за заслуги 3-й степени.

Напомним, дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после его призывов к областям о выходе из состава Украины. В 2016 году его передали в суд.

Прокурор заявил, что именно такой приговор и требовало обвинение. Адвоката Царева на заседании не было.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп Царев призвал Вилкулов "пойти на сотрудничество с армией РФ". Он призвал их "сохранить город и жизни криворожан" и говорил, что армия РФ уже стоит под Кривым Рогом.

Также мы писали, что незадолго до войны западная разведка сообщала, что марионеточное правительство, которое якобы хочет поставить в Киеве Кремль, может возглавить именно Царев. Тогда сам экс-нардеп опроверг эту информацию, заявив, что это "забавная ситуация".

Вместе с тем, сообщалось, что во время пребывания войск РФ под Киевом Царев приезжал на оккупированные территории.