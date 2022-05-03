Во вторник, 3 мая, в 9:00 в Шевченковском районном суде Киева состоится оглашение приговора экс-нардепу Олегу Цареву сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Об этом сообщается в Фейсбуке суда.

"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что 03.05.2022 в 09:00 в помещении суда (г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, 1 этаж, зал судебных заседаний №1) состоится оглашение приговора суда по обвинению Царева Олега Анатольевича (бывшего народного депутата Украины и кандидата в президенты Украины) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации", - сказано в записи.

Незадолго до войны западная разведка сообщала, что марионеточное правительство, которое якобы хочет поставить в Киеве Кремль, может возглавить именно Царев.

А во время пребывания войск РФ под Киевом политик приезжал на оккупированные территории.