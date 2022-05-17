Министерство Юстиции Российской Федерации просит Верховный суд признать украинский батальон "Азов", представителей которого в том числе собираются эвакуировать из Мариуполя, террористической организацией.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюст России информирует, что административное дело №АКПИ22-411с о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" ... террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая", - говорится в сообщении.

Кроме того, в среду, 17 мая Государственная дума РФ рассмотрит проект постановления, запрещающего обмен украинских военных из полка "Азов", сообщает депутат Картаполов. Это может сорвать планы по обмену Украины.

Напомним, что вчера началась операция по выводу украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. В Новоазовск с завода "Азовсталь" вывезены 53 тяжелораненых украинских военных. Ещё 211 лиц отвезли в Еленовку. Оба города находятся на подконтрольной "ДНР" территории. В "ДНР" назвали это не эвакуацией, а сдачей в плен украинских военных.

По данным российских СМИ всего на "Азовстали" к началу выхода оттуда украинских военных было более 2500 человек. Из них представителей "Азова" - 804 человека. 404 раненых, из них 55 тяжелых. Также на заводе находится 200 тел погибших.

Сегодня появились первые заявления о том, что в Госдуме России хотят запретить обмен военных "Азова" на пленных россиян. Однако в Министерстве обороны Украины назвали такое российское заявление "внутренней пропагандой" и добавили, что переговоры об обмене ведутся.

"Страна" подробно разбиралась в ситуации и оценивала возможность обмена в этой статье.