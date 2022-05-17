Журналист и представитель Украины в бывшей ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш раскритиковал украинские власти и СМИ за подачу новости о сдаче военных из "Азовстали" в плен "как победу".

Об этом он написал в публикации на своей странице в Facebook.

"Вынужденную сдачу в плен пытаются подать как победу. А ведь это не победа. Это вынужденный шаг для спасения жизней людей, который не гарантирует им ни безопасности ни свободы. Напоминаю: их вывезли на территорию, контролируемую врагом!", - пишет Гармаш.

Он также сказал, что под пленных уже готовят 97-ю колонию в Макеевке и отмечает, что с российской стороны об обмене украинских военных с "Азовстали" на российских пленных никто не говорит.

Гармаш заявляет, что у него создается впечатление, будто "власти пытаются приукрасить происходящее, потому что стесняются такого исхода".

"Плен не называют пленом, а вынужденное решение подают как результат чуть ли не успешной совместной операции всех, вплоть до ООН. Из-за этого возникает ощущение, что тебе пудрят мозг. Зачем?", - пишет Гармаш.

Напомним, Украина заявляет, что с "Азовстали" проходит "эвакуация украинских военных для последующего обмена на российских военнопленных".

В тоже время Минобороны РФ заявляет, что идёт не эвакуация, а сдача в плен украинских военных с "Азовстали". А об их последующем обмене ничего не говорит.

Президент Владимир Зеленский же, комментируя эту ситуацию, сказал, что работа по спасению жизней украинских военных требует деликатности и времени, добавив, что "украинские герои нужны Украине живыми".

Вместе с тем, в Госдуме России хотят запретить обмен военных "Азова" на пленных россиян.

"Страна" ранее подробно разобралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".