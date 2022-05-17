Минобороны России заявляет, что вчера началась сдача в плен украинских военных, заблокированных на "Азовстали" в Мариуполе и публикует соответствующее видео.

По данным МО РФ за сутки "сложили оружие и сдались в плен" 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый, которые направлены в больницу Новоазовска в "ДНР".

Отметим, что вчера Генштаб ВСУ заявил, что "был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сберечь жизни личного состава".

"Выражение "сдача в плен" украинская сторона не использует, а заявляет об "эвакуации по гуманитарному коридору для последующего обмена на российских пленных", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

В тоже время в России договорённости об обмене "азовцев" пока не подтверждают.

Напомним, вчера в Минобороны России заявило, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых. Также россми публиковали видео с вывезенными с "Азовстали" украинскими военными.

После чего заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Новоазовск с "Азовстали" вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, ещё 211 лиц - в Еленовку (оба города - на подконтрольной "ДНР" территории).

Президент Владимир Зеленский же, комментируя эту ситуацию, сказал, что работа по спасению жизней украинских военных требует деликатности и времени, добавив, что "украинские герои нужны Украине живыми".

"Страна" ранее подробно разобралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".